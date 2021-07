Russia testa missile da crociera ipersonico Zircon (Di lunedì 19 luglio 2021) Le immagini del ministero della difesa russo mostrano la nave da guerra Ammiraglio Gorshkov che lancia il suo missile da crociera ipersonico Zircon contro un bersaglio sulla costa del mare di Barents, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Le immagini del ministero della difesa russo mostrano la nave da guerra Ammiraglio Gorshkov che lancia il suodacontro un bersaglio sulla costa del mare di Barents, ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia testa Russia testa missile da crociera ipersonico Zircon ... nel nord della Russia. "Il missile Zircon ha colpito con successo un bersaglio direttamente a una distanza di oltre 350 chilometri. La velocità di volo ha raggiunto quasi 7 Mach", ha affermato il ...

