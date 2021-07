Ravanelli: «Donnarumma rimpianto Juve, 10 anni fa un piccolo investimento…» (Di lunedì 19 luglio 2021) Fabrizio Ravanelli ha svelato un retroscena su Donnarumma e il mancato arrivo alla Juventus: le parole dell’ex attaccante Fabrizio Ravanelli svela un retroscena su Gianluigi Donnarumma alla Juventus. Le parole a Tuttosport. «E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12 anni. Il rimpianto che non sia andato alla Juve è soprattutto quello di dieci anni fa, con un piccolo investimento si sarebbe potuto anticipare il Milan. Peccato, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Fabrizioha svelato un retroscena sue il mancato arrivo allantus: le parole dell’ex attaccante Fabriziosvela un retroscena su Gianluigiallantus. Le parole a Tuttosport. «E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12. Ilche non sia andato allaè soprattutto quello di diecifa, con uninvestimento si sarebbe potuto anticipare il Milan. Peccato, ...

