Pini su Viale Atlantici, Vallone (FdI): "Ribadiamo che taglio cieco non è soluzione seria"

Tempo di lettura: 2 minuti

"Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a prendere atto che la storia ci dà ragione sul taglio illogico dei Pini a Viale Atlantici. L'argomento è stato molto dibattuto negli ultimi mesi, ma adesso arriva, a conferma di quel che dicevamo anche noi di FdI, un'indagine della Procura di Benevento che ha posto sotto sequestro preventivo 352 esemplari di pino collocati lungo il Viale degli Atlantici, Via Pacevecchia e Via Fratelli Rosselli per le ipotesi di reato, di violazione della vigente normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio". Così Ciro ...

