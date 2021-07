Maglie: l’incontro con Draghi? Una dichiarazione di guerra: Conte vuole far cadere il governo sulla giustizia (Di lunedì 19 luglio 2021) L’atteso faccia a faccia tra il leader in pectore del M5S e il premier Mario Draghi si è concluso da un po’ e le tv sono lì, sul pezzo, pronte ad analizzare i punti e le virgole di quanto i due sai sono scambiati nel corso del colloquio. Anche Francesco Magnani, alle prese con la conduzione dell’ultima puntata de L’Aria che tira estate non si sottrae al confronto. E quanto chiede a Maria Giovanna Maglie un commento a caldo sull’infuocato vertice a due a Palazzo Chigi di questa mattina, la giornalista, con la schiettezza che la contraddistingue, non si limita a interpretare punti e virgole. Ma si sofferma anche sui puntini sospesivi rimasti appesi a ipotesi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) L’atteso faccia a faccia tra il leader in pectore del M5S e il premier Mariosi è concluso da un po’ e le tv sono lì, sul pezzo, pronte ad analizzare i punti e le virgole di quanto i due sai sono scambiati nel corso del colloquio. Anche Francesco Magnani, alle prese con la conduzione dell’ultima puntata de L’Aria che tira estate non si sottrae al confronto. E quanto chiede a Maria Giovannaun commento a caldo sull’infuocato vertice a due a Palazzo Chigi di questa mattina, la giornalista, con la schiettezza che la contraddistingue, non si limita a interpretare punti e virgole. Ma si sofferma anche sui puntini sospesivi rimasti appesi a ipotesi ...

