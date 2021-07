Lecce, uomo ucciso al bancomat: fermato anche secondo indagato (Di lunedì 19 luglio 2021) È stato fermato anche il secondo ricercato dai Carabinieri di Lecce per l’omicidio dell’ex direttore di banca Giovanni Caramuscio. L'uomo è stato ucciso a colpi di pistola lo scorso 16 luglio durante una tentata rapina mentre prelevava contanti dallo sportello di un bancomat insieme alla moglie. I militari hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto Andrea Capone, 28enne originario di Tricase, ma residente a Lequile -dove è avvenuto l’omicidio- perché ritenuto complice di Paulin Macaj, che si sospetta essere l'autore materiale del reato, e già arrestato il 17 luglio. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) È statoilricercato dai Carabinieri diper l’omicidio dell’ex direttore di banca Giovanni Caramuscio. L'è statoa colpi di pistola lo scorso 16 luglio durante una tentata rapina mentre prelevava contanti dallo sportello di uninsieme alla moglie. I militari hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto Andrea Capone, 28enne originario di Tricase, ma residente a Lequile -dove è avvenuto l’omicidio- perché ritenuto complice di Paulin Macaj, che si sospetta essere l'autore materiale del reato, e già arrestato il 17 luglio.

