Lazio, visite mediche per Luka Romero (Di lunedì 19 luglio 2021) La Lazio si appresta ad abbracciare Luka Romero, giovanissimo centrocampista argentino in arrivo dal Maiorca. Il centrocampista classe 2004, infatti, sta svolgendo le visite mediche alla Clinica Paideia, come mostrato dalla stessa società biancoceleste in un tweet la cui didascalia recita: “visite mediche in corso alla Clinica Paideia per Luka Romero”. Dopo le visite mediche, quindi, si dovrebbe passare alla parte formale per siglare definitivamente l’arrivo alla Lazio di quello che con la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Lasi appresta ad abbracciare, giovanissimo centrocampista argentino in arrivo dal Maiorca. Il centrocampista classe 2004, infatti, sta svolgendo lealla Clinica Paideia, come mostrato dalla stessa società biancoceleste in un tweet la cui didascalia recita: “in corso alla Clinica Paideia per”. Dopo le, quindi, si dovrebbe passare alla parte formale per siglare definitivamente l’arrivo alladi quello che con la ...

