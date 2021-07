Istat: in 2019 ricchezza non finanziaria italiani a 10.380 mld, la metà in case (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. -(Adnkronos) - Nel 2019, ultimo anno pre-covid, la ricchezza non finanziaria degli italiani era rimasta stabile (-0,1% sul 2018) attestandosi a un valore di circa 10.377 miliardi di euro, all'incirca sei volte il Pil nazionale. Lo certifica l'Istat che ogni anno definisce il valore delle attività patrimoniali, materiali e immateriali, dagli immobili ai terreni. E sono proprio le abitazioni a costituire (con un valore stimato in 5.587 miliardi) il 54% dello stock di attività non finanziarie, dato cui vanno ad aggiungersi gli immobili non residenziali per il 21% (2.183 mld) e le altre opere del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. -(Adnkronos) - Nel, ultimo anno pre-covid, lanondegliera rimasta stabile (-0,1% sul 2018) attestandosi a un valore di circa 10.377 miliardi di euro, all'incirca sei volte il Pil nazionale. Lo certifica l'che ogni anno definisce il valore delle attività patrimoniali, materiali e immateriali, dagli immobili ai terreni. E sono proprio le abitazioni a costituire (con un valore stimato in 5.587 miliardi) il 54% dello stock di attività non finanziarie, dato cui vanno ad aggiungersi gli immobili non residenziali per il 21% (2.183 mld) e le altre opere del ...

