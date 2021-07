“Il cluster nello Spezia? Ci sono due calciatori no vax”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Come una goccia cinese, il ritiro pre-stagione dellocalcio in Val Venosta si è trasformato in undi dimensioni importanti. Il numero totale degli attualmente positivi è salito nelle ultime ore a quota 11, trae membri dello staff di Thiago Motta. E oggi a lanciare una notizia destinata a provocare molte discussioni e riflessioni è stato il medico social della squadra ligure che ha parlato deino vaxe della genesi di questo. Ino vaxe il focolaio Covid nel ritiro del club ligure Ai ...

"Abbiamo provveduto " ha detto " ad effettuare la prima dose di vaccino, due calciatori non hanno voluto e fare il vaccino perché si ritengono no - vax e si è creato un piccolodal punto di ...... e incrementandospecifico di 17 punti l'indicatore relativo alle borse e altri servizi in ... dove sono riportati i punteggi perdi Atenei e per singoli indicatori. ...«Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è crea ...I positivi riscontrati nella rosa dello Spezia nell’ultimo periodo hanno una spiegazione, secondo il responsabile medico del club ligure, Vincenzo Salini. “Abbiamo provveduto ...