Green Pass | Renzi dice sì | In zona rossa ci vadano i no vax

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - Sakurauchi_Hime : RT @Lorenzo62752880: Ieri 3 morti positivi al Covid in tutto il Paese e solo il 2% le terapie intensive occupate. E questi parlano di gree… - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Retromarcia sul green pass. Giorgetti: così è pericoloso • Sara Simeoni in volo «Da a… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Rai News

sì, ma solo per andare allo stadio o per grandi eventi. Questa, in sintesi, la posizione del leader leghista : 'Per andare a San Siro, con 50 mila persone, o a concerti da 40mila ilha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no - dichiara in un'intervista a La Repubblica - . Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto ...Il leader di Italia Viva: "Dobbiamo dare l'obbligo vaccinale perlomeno a due categorie: mondo sanitario e scolastico" "Se sono favorevole al? Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?". Lo dice Matteo Renzi, ex premier e leader ...Green pass sì, ma solo per andare allo stadio o per grandi eventi. Questa, in sintesi, la posizione del leader leghista Matteo Salvini: «Per andare a San Siro, con 50 mila ...Rischia di non entrare in bar e ristoranti e non viaggiare l’80% degli under 50. Beffa per 34mila in attesa della seconda dose. E chi prenota ora, va a ottobre ...