Grease | è ufficiale | la serie prequel sarà sulle Pink Ladies

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo mesi di ipotesi e progetti, ora è arrivata la conferma: ladisi farà e s’intitolerà Rise of the. Il riferimento è ovviamente a Rizzo, Jan, Marty e Frenchy, le quattro ragazze che nel film cult del 1978 finivano per uscire con i Thunderbirds, la banda di studenti tutti rock’n’roll guidati dal Danny Zuko di John Travolta. Ma la nuovaambientata quattro anni prima dell’incontro fra Danny e Sandy Olsson (Olivia Newton-John) e si concentrerà appunto sul gruppo di ragazze che, grazie ai loro ...

che ha annunciato la realizzazione di: Rise of the Pink Ladies , una serie di 10 episodi che, stando alla sinossi, sarà ambientata 4 anni prima l'incontro tra Danny Zuko e Sandy ... La storia di Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientata quattro anni prima dell'iconico film con John Travolta e Olivia Newton-John. Paramount+ ha ordinato una stagione di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie prequel di Grease che si concentrerà su nuovi personaggi ...