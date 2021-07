Esclusiva | Crisetig | il Vicenza ci prova Ma la Reggina fa muro

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lorenzoha un altro anno di contratto con lae di sicuro gli estimatori non mancano. L’ultimo club arci è stato il, Di Carlo cerca un centrocampista con quelle caratteristiche. Ma per il momento lafa, non ha intenzione di privarsi di. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.