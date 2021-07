“Con la sigaretta in bocca”: la provocazione di Italiano su Mourinho (Di lunedì 19 luglio 2021) Italiano, neo allenatore della Fiorentina, cerca di caricare i suoi giocatori provocandoli in vista della prima di campionato contro la Roma. Tutte le squadre di Serie A si stanno radunando per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. Il calendario ufficiale del campionato 2021/22 è già stato pubblicato, ora le cose diventano serie e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021), neo allenatore della Fiorentina, cerca di caricare i suoi giocatori provocandoli in vista della prima di campionato contro la Roma. Tutte le squadre di Serie A si stanno radunando per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. Il calendario ufficiale del campionato 2021/22 è già stato pubblicato, ora le cose diventano serie e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

wireditalia : I nostri attori sono tutti uguali, rappresentano la stessa tipologia umana. Tranne lui, il punk pigro con la sigare… - Itssgiulyy__ : RT @oioiiharreh: Sta ballando con la sigaretta in mano, piango - Martii54459341 : RT @imsoftlouis: LIAM HA DETTO CHE STA BENE E STA BALLANDO CON LA SIGARETTA IN MANO SCUSATE MA IN CHE SENSOOOOO - harrydayyyyy : RT @oioiiharreh: Sta ballando con la sigaretta in mano, piango - infoitsport : Italiano provoca i suoi: “Così Mourinho vince con la sigaretta in bocca” -