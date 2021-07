Commentatrice britannica deride le regole anti - Covid e viene espulsa dall' Australia | ' È tutto una bufala'

Advertising

LaStampa : Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese - lorenzobasta2 : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… - vinnix63 : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… - CloudyKant : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Commentatrice britannica

La controversaKatie Hopkins sarà espulsa dall'Australia per aver preso in giro la quarantena in hotel e deriso il lockdown anti - Covid attualmente in vigore nelle due principali città ...Espulsa. Ladi estrema destra è stata cacciata dall' dopo che ha deriso in una diretta Instagram le regole anti - durante il suo soggiorno nel Paese con capitale Canberra . In particolare, nel video ...La comunità belmontese si è stretta intorno alla famiglia di Vincenzo Ribaudo, morto dopo essere caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione al ristorante la Sirenetta di Mondello. G ...Espulsa. La commentatrice di estrema destra Katie Hopkins è stata cacciata dall'Australia dopo che ha deriso in una diretta Instagram le ...