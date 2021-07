Caso Hysaj | arriva lo striscione degli ultras | “Verme | la Lazio è fascista”

Advertising

_ll66_ : RT @cmdotcom: Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: '#Hysaj verme, la #Lazio è fascista' - marcovarini : RT @cmdotcom: Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: '#Hysaj verme, la #Lazio è fascista' - Elmarbergo : @edoardofabbi @OfficialSSLazio Ti sei lamentato di una cosa che non ho scritto io come se l'avessi scritta io. Hai… - sportli26181512 : Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista': Il caso di Elseid Hysaj e del rito d… - gritti9 : Ma come si fa??? VERGOGNA -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Hysaj

Commenta per primo Ildi Elseide del rito di presentazione alla squadra nella sua nuova avventura alla Lazio cantando 'Bella ciao ' non finisce più. Non si placano le ire dei tifosi laziali, storicamente ...L'unica nota stonata riguarda il, proprio nella giornata di oggi la società ha voluto prendere le difese del giocatore attraverso un comunicato ufficiale. Il terzino albanese è stato ...L'inizio dell'avventura di Elseid Hysaj alla Lazio non è stato certamente dei migliori. Il difensore è stato ripreso mentre cantava "Bella ciao" alla presentazione alla squadra. Un canto che non è sta ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.00 – Depay si presenta al Barcellona – Parole dolci per il su ...