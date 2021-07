Calcio sotto choc, il campione si è appena suicidato (Di lunedì 19 luglio 2021) Ancora una volta. È ancora fresco il ricordo della scomparsa del Morro Santiago García, ma ieri è arrivata la notizia della morte di Williams Martínez, giocatore del Villa Teresa. #FOTO A FINE ARTICOLO Il 38enne si è tolto la vita nel giorno in cui nel paese sudamericano in cui si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio. Il difensore nato a Montevideo stava giocando nel torneo Apertura in Seconda Divisione ma non era impegnato nel lavoro quotidiano con il resto della rosa da alcune giornate perché era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 23 giugno. L'esperto calciatore ha avuto una lunga carriera sia in America Latina che in Europa, dove ha giocato in ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 luglio 2021) Ancora una volta. È ancora fresco il ricordo della scomparsa del Morro Santiago García, ma ieri è arrivata la notizia della morte di Williams Martínez, giocatore del Villa Teresa. #FOTO A FINE ARTICOLO Il 38enne si è tolto la vita nel giorno in cui nel paese sudamericano in cui si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio. Il difensore nato a Montevideo stava giocando nel torneo Apertura in Seconda Divisione ma non era impegnato nel lavoro quotidiano con il resto della rosa da alcune giornate perché era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 23 giugno. L'esperto calciatore ha avuto una lunga carriera sia in America Latina che in Europa, dove ha giocato in ...

