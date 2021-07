Ascolti TV 18 luglio | Delitti in paradiso supera tutti | Tempesta d' amore tiene duro

(Di lunedì 19 luglio 2021) Domenica un po' sottotono per Rai e Mediaset che a livello ditv hanno registrato dei bassi riscontri. A sorpresa, a guadagnare il titolo di trasmissione più guardata del Prime Time è stata Rai 2 con la serieinche ha surclassato Vivi e lascia vivere e Grand Hotel.TV ieri 18inè la più vista della serata Rai 1 ha mandato in onda la replica di Vivi e lascia vivere. La prima parte della fiction con Elena Sofia Ricci ha attirato l'attenzione di 1.73 milioni di persone e uno share del 9.27%, tuttavia nella seconda ...

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Luglio La replica della prima puntata della prima stagione di #TuttoPuoSuccedere ha con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Luglio La puntata domenicale di #UnaVita ha appassionato 1.608.000 telespettatori con u… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Luglio La puntata domenicale di #Beautiful ha appassionato 1.960.000 telespettatori con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Luglio La terza puntata del #IlMeglioDiDomenicaIn ha totalizzato 1.651.000 telespettato… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 18 Luglio #LArcaDiNoe ha conquistato nella puntata di ieri 2.185.000 telespettatori con il…

tv prima serata Rai1 la replica della fiction Vivi e Lascia Vivere ha registrato 1.729.000 spettatori pari al 9.27% di share, nel primo episodio, e 1.298.000 spettatori pari all'8.25%, nel ...Tv di ieri domenica 182021, Rai2 si conferma il canale delle serie tv. In prima serata su Rai2 Delitti in Paradiso 1.687.000 (8,9%) nel primo episodio e 1.769.000 spettatori (10,6%) ...A San Siro il prossimo anno ci sarà una grande festa. Alessandra Amoroso, per la prima volta, il 13 luglio 2022 sarà a Milano per il suo primo concerto in uno stadio. L'evento si chiamerà "Tutto ...Libero De Rienzo morte: tutte le incongruenze dietro la morte dell'attore trovato senza vita nella sua casa a Roma il 15 Luglio ...