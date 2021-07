Wta Praga 2021: Krejcikova domina Martincova e conquista il terzo titolo in carriera (Di domenica 18 luglio 2021) Barbora Krejcikova ha conquistato il Wta 250 di Praga 2021, superando in finale Tereza Martincova per 6-2, 6-0. Match senza storia sin dalle prime battute, con la vincitrice del Roland Garros padrona del gioco e tatticamente insormontabile per l’avversaria; le variazioni tecniche e la potenza del rovescio di Krejcikova non hanno concesso spazio d’iniziativa a Martincova, sin troppo frenetica nelle impostazioni offensive e mai davvero efficace in difesa. Krejcikova ha anticipato nel migliore dei modi molte delle risposte sulla battuta dell’opponente, non ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Barborahato il Wta 250 di, superando in finale Terezaper 6-2, 6-0. Match senza storia sin dalle prime battute, con la vincitrice del Roland Garros padrona del gioco e tatticamente insormontabile per l’avversaria; le variazioni tecniche e la potenza del rovescio dinon hanno concesso spazio d’iniziativa a, sin troppo frenetica nelle impostazioni offensive e mai davvero efficace in difesa.ha anticipato nel migliore dei modi molte delle risposte sulla battuta dell’opponente, non ...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #WtaPraga 2021: #Krejcikova prevale in due set su #Martincova e conquista il titolo - sportface2016 : #WtaPraga 2021: #Krejcikova prevale in due set su #Martincova e conquista il titolo - livetennisit : WTA 250 Budapest, Praga e Losanna: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - sportface2016 : Finale #Martincova-#Krejcikova in tv: data, orario, canale e diretta streaming #LivesportPragueOpen 2021 - zazoomblog : Tabellone Wta Praga 2021: Kvitova guida il seeding c’è Gatto-Monticone - #Tabellone #Praga #2021: #Kvitova -