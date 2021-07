Usa | baby sitter la dimentica in auto per 7 ore | morta bimba di 2 anni

Advertising

Una bambina di due anni è morta dopo essere stata dimenticata in auto dalla baby sitter per più di sette ore. E' accaduto a Homestead, in Florida. La donna, Juana Perez-Domingo, 43 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio colposo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la baby sitter ha dimenticato la bambina in auto per più di sette ore sotto il sole.