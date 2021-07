Un posto al sole anticipazioni 19 luglio 2021: Filippo costretto a convivere con due estranee (Di domenica 18 luglio 2021) Un posto al sole torna domani, lunedì 19 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Filippo, tornato a casa, è costretto alla convivenza con due persone, Serena e Irene, che non riconosce. Un posto al sole torna domani, lunedì 19 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni ci riportano nel dramma di Filippo, costretto ora a vivere con due perfette estranee. Dimesso dall'ospedale, il Sartori sceglie infatti di tornare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 luglio 2021) Unaltorna domani, lunedì 19, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata:, tornato a casa, èalla convivenza con due persone, Serena e Irene, che non riconosce. Unaltorna domani, lunedì 19, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Leci riportano nel dramma diora a vivere con due perfette. Dimesso dall'ospedale, il Sartori sceglie infatti di tornare ...

