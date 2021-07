Ubriaco, si mette alla guida e investe tre ragazzi con cui aveva litigato (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Tentato omicidio: è l'accusa nei confronti un 30enne marocchino arrestato a Pavia dopo che con l'auto ha deliberatamente investito tre ragazzi, tra cui una 19enne ricoverata in gravi condizioni, dopo un litigio. La vicenda L'uomo è stato fermato da un poliziotto in borghese ed appariva Ubriaco. Il fatto è accaduto alle 3.50 in viale Venezia, nel capolouogo lombardo. La polizia stradale è intervenuta con i sanitari del 118 e ha trovato i feriti e due testimoni, oltre che l'uomo bloccato. L'arrestato aveva avuto una discussione vivace con i tre ragazzi, dopo essere stato respinto all'ingresso di un locale. Uno dei ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Tentato omicidio: è l'accusa nei confronti un 30enne marocchino arrestato a Pavia dopo che con l'auto ha deliberatamente investito tre, tra cui una 19enne ricoverata in gravi condizioni, dopo un litigio. La vicenda L'uomo è stato fermato da un poliziotto in borghese ed appariva. Il fatto è accaduto alle 3.50 in viale Venezia, nel capolouogo lombardo. La polizia stradale è intervenuta con i sanitari del 118 e ha trovato i feriti e due testimoni, oltre che l'uomo bloccato. L'arrestatoavuto una discussione vivace con i tre, dopo essere stato respinto all'ingresso di un locale. Uno dei ...

