Tour de France 2021 | Van Aert | “Vittoria senza prezzo”

"È stato un Tour splendido, e finire con una Vittoria così… non ho parole. Pensavano che avessi già la testa a Tokyo? Ora devo andare a prendere l'aereo per il Giappone e ho tutte le interviste, ma una Vittoria così è senza prezzo. Grazie al mio incredibile, piccolo team". Queste le parole di Wout Van Aert dopo la Vittoria in volata nella 21esima tappa del Tour de France 2021. Il belga della Jumbo-Visma ha poi sottolineato il lavoro del compagno di squadra Teunissen: "Ha fatto un lavoro straordinario. Ero fiducioso che mi ..."

