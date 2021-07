Spike Lee e la gaffe che scalda il festival di Cannes: annuncia il vincitore per errore | VIDEO (Di domenica 18 luglio 2021) Sarà stato un attimo di distrazione, o forse un’incomprensione tra Spike Lee e Doria Tillier, madrina della cerimonia, fatto sta che il regista e presidente della giuria ha annunciato per errore a inizio serata il vincitore della Palma d’oro del festival di Cannes: è Titane, il film di Julia Ducournau. Non sono riusciti a fermarlo in tempo gli altri giudici, e la gaffe è stata inevitabile. https://twitter.com/FilmUpdates/status/1416465159392923649 La regista ha dichiarato che scoprire in questo modo di aver vinto è stato “strano”, e di non averci creduto fino all’annuncio ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Sarà stato un attimo di distrazione, o forse un’incomprensione traLee e Doria Tillier, madrina della cerimonia, fatto sta che il regista e presidente della giuria hato pera inizio serata ildella Palma d’oro deldi: è Titane, il film di Julia Ducournau. Non sono riusciti a fermarlo in tempo gli altri giudici, e laè stata inevitabile. https://twitter.com/FilmUpdates/status/1416465159392923649 La regista ha dichiarato che scoprire in questo modo di aver vinto è stato “strano”, e di non averci creduto fino all’annuncio ...

