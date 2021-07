Regno Unito, domani il giorno della libertà. Addio a ogni divieto e alla mascherina al chiuso (Di domenica 18 luglio 2021) Londra, 18 lug – Boris Johnson riapre tutto e toglie anche l’obbligo della mascherina al chiuso: domani nel Regno Unito è il “giorno della libertà“. Malgrado si registrino 54.674 nuovi casi di Covid, il premier britannico criticato proprio per questo dagli scienziati di casa sua, conferma le riaperture a partire dal 19 luglio. Si prevede il via libera ad attività come i locali notturni. Via ogni tipo di limitazioni per cinema, teatri, eventi pubblici, matrimoni o funerali. Addio anche all’uso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Londra, 18 lug – Boris Johnson riapre tutto e toglie anche l’obbligoalnelè il ““. Malgrado si registrino 54.674 nuovi casi di Covid, il premier britannico criticato proprio per questo dagli scienziati di casa sua, conferma le riaperture a partire dal 19 luglio. Si prevede il via libera ad attività come i locali notturni. Viatipo di limitazioni per cinema, teatri, eventi pubblici, matrimoni o funerali.anche all’uso ...

