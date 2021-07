Monaco, il team Uniboat di Bologna vince l’Energy Boat Challenge (Di domenica 18 luglio 2021) Il team UniBoat ha vinto la Monaco Energy Boat Challenge 2021 classificandosi al primo posto in tutte le competizioni previste durante l’evento: 1 classificato nell’endurance, 1 classificato nello slalom, 1 classificato nella chempionship race e vincitore dello speed record nella categoria energy. UniBoat (University of Bologna Argonauts team) è un progetto dell’Università di Bologna che permette agli studenti e ai dottorandi di applicare le loro conoscenze per sviluppare soluzioni orientate alla mobilità ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Ilha vinto laEnergy2021 classificandosi al primo posto in tutte le competizioni previste durante l’evento: 1 classificato nell’endurance, 1 classificato nello slalom, 1 classificato nella chempionship race e vincitore dello speed record nella categoria energy.(University ofArgonauts) è un progetto dell’Università diche permette agli studenti e ai dottorandi di applicare le loro conoscenze per sviluppare soluzioni orientate alla mobilità ...

Principato di Monaco: i Cinquini alla conquista della Rocca AMP Monaco Monaco, il team Uniboat di Bologna vince l’Energy Boat Challenge Il team UniBoAT ha vinto la Monaco Energy Boat Challenge 2021 classificandosi al primo posto in tutte le competizioni previste durante l’evento: 1 classificato nell’endurance, 1 classificato nello sla ...

Dalle acque di Marina a Montecarlo, successo del catamarano ‘green’ La Monaco Energy Boat Challenge è una vetrina internazionale ... Uni.Bo.A.T (acronimo di UniBo Argonauts Team) alla presenza del rettore Francesco Ubertini si è classificata prima in tutte le ...

