LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: gara-2 alle 16.10, Cairoli punta al podio (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la DIRETTA di gara-2 del Gran Premio d’Olanda 2021, quarto round stagionale del Mondiale MXGP. 14.01 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 16.10 per gara-2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 13.59 alle ore 16.10 ci attendiamo un’altra manche davvero spettacolare, con Herlings che vorrà chiudere in bellezza la sua gara di casa e, di conseguenza, prendere la vetta della ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladi-2 del Gran Premio d’2021, quarto round stagionale del Mondiale. 14.01 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi16.10 per-2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 13.59ore 16.10 ci attendiamo un’altra manche davvero spettacolare, con Herlings che vorrà chiudere in bellezza la suadi casa e, di conseguenza, prendere la vetta della ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: Coldenhoff e Herlings prendono la vetta di Gara-1 Cairoli 14° -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Cairoli sfida Gajser e Herlings - #Motocross… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings #MXGPNetherlands ht… - OA_Sport : LIVE #Motocross, GP Olanda #MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Cairoli sfida #Gajser e #Herlings… -