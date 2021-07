Live F1, GP Silverstone in diretta: Verstappen colpito da Hamilton al 1° giro, violento botto (pilota illeso), bandiera rossa (Di domenica 18 luglio 2021) bandiera rossa per ripristinare le barriere, e intanto nel caos Leclerc è passato in testa davanti a Hamilton. Ora tutti ai box.Incredibile 1° giro a Silverstone, Hamilton parte... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 luglio 2021)per ripristinare le barriere, e intanto nel caos Leclerc è passato in testa davanti a. Ora tutti ai box.Incredibile 1°parte...

Advertising

SkySportF1 : ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? - annacestmoi_ : RT @SkySportF1: ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? - fanpage : #verstappen fuori dopo il contatto con Hamilton a #silverstone #BritishGP - ManuelCoter : RT @SkySportF1: ? CONTATTO LH44-SUPER MAX (2/52 ??) ?? Leclerc ne approfitta, safety car in pista IL LIVE ? -