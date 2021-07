Juventus, Ronaldo criptico sui social: “Giorno della decisione” (Di domenica 18 luglio 2021) “Giorno della decisione“. Questo il messaggio di Cristiano Ronaldo in un post Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae in in completo azzurro, appoggiato ad una delle sue auto di lusso. Frase criptica del portoghese, con tanto di faccina dubbiosa, ma non è chiaro se si riferisca o meno al suo futuro. Nei giorni scorsi Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha dichiarato che il ritorno di CR7 a Torino è previsto per il 25 luglio, escludendo che ci siano trattative in corso con altri club. Il post del fuoriclasse portoghese però lascia spazio a qualche ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) ““. Questo il messaggio di Cristianoin un post Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae in in completo azzurro, appoggiato ad una delle sue auto di lusso. Frase criptica del portoghese, con tanto di faccina dubbiosa, ma non è chiaro se si riferisca o meno al suo futuro. Nei giorni scorsi Pavel Nedved, vicepresidente, Pavel Nedved, ha dichiarato che il ritorno di CR7 a Torino è previsto per il 25 luglio, escludendo che ci siano trattative in corso con altri club. Il post del fuoriclasse portoghese però lascia spazio a qualche ...

goal : #OTD in 2018 ? Cristiano Ronaldo left Real Madrid to join Juventus ?? 2x Serie A ???? 2x Supercoppa Italiana ???? 1x C… - Gazzetta_it : Ronaldo alla Juve: arrivo e resto. Per vincere #CR7 - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ???? #AccaddeOggi: Ronaldo diventa un giocatore della Juventus ?? #UCL - sportface2016 : #Juventus, Cristiano #Ronaldo criptico sui social: 'Giorno della decisione' - paolo1672 : Uno scambio che non ha eguali in merito, ma scherzate vero!?! @juventusfc #cr7 non parte. Quest'anno potrebbe togl… -