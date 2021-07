(Di domenica 18 luglio 2021)l’alzata di scudi di proteste e critiche, Borisè stato costretto a fare retromarcia senza aggirare lanonostante abbia avuto contatti con il ministro della Sanità, Sajid Javid, che ha il. Downing Street ha reso noto che il primo ministro e il cancelliere Rishi Sunak faranno l’isolamento, come in queste settimane sono costretti a fare migliaia di britannici che ricevono la notifica del contatto con un positivo. Un portavoce ha detto chelaa Chequers, la residenza in campagna del premier britannico, perché è stato lì ...

Advertising

HuffPostItalia : Dietrofront di Johnson: farà la quarantena dopo il contatto con il ministro della Salute positivo - liberenotizie : Johnson, dietrofront dopo polemiche: farà quarantena covid. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Johnson, dietrofront dopo polemiche: farà quarantena covid - - Adnkronos : Dietrofront di Boris #Johnson dopo le polemiche: farà la quarantena #Covid_19 . - TV7Benevento : Johnson, dietrofront dopo polemiche: farà quarantena covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson dietrofront

Critiche e- Molte critiche e gli attacchi dell'opposizione laburista per la decisione di Borisdi non mettersi in isolamento. 'A molti sembrerà che c'è una regola esclusiva per ...Critiche e- Molte critiche e gli attacchi dell'opposizione laburista per la decisione di Borisdi non mettersi in isolamento. 'A molti sembrerà che c'è una regola esclusiva per ...Johnson e Sunak avrebbero comunque ridotto allo stretto indispensabile la loro attività fuori casa. Ora, però, il dietrofront, reso noto sempre da Downing Street. «Nonostante il progetto pilota di ...(Adnkronos) - Dopo l'alzata di scudi di proteste e critiche, Boris Johnson è stato costretto a fare retromarcia senza aggirare la quarantena nonostante abbia avuto contatti con il ministro della Sanit ...