Highlights e gol Torino-Obermais Merano 11-0 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

(Di domenica 18 luglio 2021) Glie i gol di, partitavalevole per il, in cui gli uomini guidati da Ivan Juric si sono imposti agevolmente con il netto punteggio di 11-0 grazie alle doppiette di Vincenzo Millico e Simone Zaza e alle reti siglate da Antonio Sanabria, Ola Aina, Koffi Djidji, Tomas Rincon, Magnus Warming, Nicola Rauti e Cristian Ansaldi. Ecco ildelle azioni salienti e di tutte le marcature della partita. SportFace.

Sportface.it

Glie idi Napoli - Bassa Anaunia , partita amichevole valevole per il precampionato 2021, in cui gli azzurri guidati da Luciano Spalletti hanno travolto 12 - 0 gli avversari grazie alla ...... inoltre la Roma diffonderà glial termine di questa amichevole. ROMA TERNANA (RISULTATO ... Il primo tempo si era chiuso con la Roma già in vantaggio di sette, il primo dei quali è stato ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Atalanta-Maccabi Bnei Reina 1-1, partita amichevole valevole per il precampionato 2021 ...Primissima uscita stagionale per il nuovo Napoli di mister Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno affrontato a Dimaro la compagine dilettante della Bassa ...