(Di domenica 18 luglio 2021) "Il 20 luglio 2001, alle tre del pomeriggio, ho sentito Carlo al telefono. Era in piazza Manin e il clima in città era teso. Gli dissi di stare attento. È stata l’ultima volta che ho parlato con lui. Poi, alla sera, la polizia ha suonato alla porta. Siamo stati accompagnati in Questura dove, senza troppi giri di parole, ci hanno detto che Carlo era morto".

AGMadblade1974 : @SkyTG24 Caro padre di Giuliani, nessuno merita di morire così. Però rimane il fatto che la morte di suo figlio è u… - SkyTG24 : G8, il padre di Giuliani: 'Ha fatto i suoi errori, ma non meritava di morire così'. VIDEO - Alessia69406712 : Ero al liceo ai tempi del G8 di Genova. Ero ancora al liceo quando in un'assemblea di istituto buona parte degli s… - Diego03981216 : @l_honestly @ONadde @Liberobianco @Raffaella017 Suo padre è medico e gli ha fatto l’autopsia? Anche il padre di Giu… - infoitinterno : G8 di Genova, il padre di Carlo Giuliani: “Anche il carabiniere Placanica è una vittima” -

Carlooggi avrebbe 43 anni. Non sapremo mai l'uomo che sarebbe diventato. Sappiamo del ... "Ha fatto anche i suoi errori " racconta il" ma un ragazzo di 23 anni non merita di morire così.Lo sparo tra la folla in piazza Alimonda leggi anche Ildi Carlo: "Sua morte grande ingiustizia dell'Italia" Nel quartiere Foce, vicino alla stazione di Brignole, ci sono violenti ...Sky Tg 24 e Rai 3 in prima linea per ripercorrere gli eventi del G8 di Genova 2001: 20 anni dopo è ancora difficile trovare un equilibrio.Giuliano Giuliani in piazza Alimonda: "Non hanno voluto fare un processo, hanno fato ingiustizie e orrori, hanno creato falsi storici" ...