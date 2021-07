Conte abbaia a Draghi ma non morde

Leggi su panorama

(Di domenica 18 luglio 2021) Il primo messaggio da nuoce «capo» (a metà) del Movimento 5 Stelle di Giuseppeè il perfetto di riassunto di quella che è stata la sua vita politica. Un mix di luoghi comuni, banalità, i soliti immancabili complimenti a se stesso ed al suo Governo per come ha affrontato la Pandemia (???). Che non ci sia nulla di nuovo, e di valido, lo dimostra il fatto che sulla sua pagina Facebook i like raccolti dopo 36 ore sono solo 80 mila. Numeri che i Ferragnez mettono insieme in 20 minuti con una foto del gomito; numeri bassi per quello che da due anni si auto presenta come «il politico più amato dagli italiani». facebook ...