Centrosinistra | Matteo Ricci | Vogliamo contare di più A Napoli prima agorà dei sindaci Pd

(Di domenica 18 luglio 2021) “Adel Pd. Ilha una classe dirigente sui territori forte, credibile.di più. Avere più spazio, essere considerati come risorsa in grado di portare grande valore aggiunto, riconosciuti come ossatura che tiene il partito nei territori”. Così su twitter il sindaco di Pesaro e coordinatore deiPd,. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

luisaloffredo28 : RT @GenCar5: Matteo & Matteo insieme contro il #redditodicittadinanza. Matteo & Matteo insieme contro il #DdlZan... Fuori #ItaliaViva da tu… - DiegoNatoli2 : RT @GenCar5: Matteo & Matteo insieme contro il #redditodicittadinanza. Matteo & Matteo insieme contro il #DdlZan... Fuori #ItaliaViva da tu… - bergami_matteo : RT @Lucrezi97533276: Ma se a #Siena Italia Viva voterà il candidato della Lega e non il segretario Letta , Renzi continuerà a far parte del… - DrVitaSegreto : @Arturo_Parisi Fotografia della scuola delle incompetenze che centrosinistra e centrodestra hanno voluto e attuato… - ve10ve : RT @GenCar5: Matteo & Matteo insieme contro il #redditodicittadinanza. Matteo & Matteo insieme contro il #DdlZan... Fuori #ItaliaViva da tu… -

La Stampa

Servirà l'appoggio di tutto il centrosinistra per vincere a Siena e in generale nelle prossime ... se ancora ieri il leader della Lega Matteo Salvini chiedeva a Letta un confronto in extremis per ... Roma, 18 lug. "A Napoli prima Agorà del Pd. Il centrosinistra ha una classe dirigente sui territori forte, credibile. Vogliamo contare di più. Avere più spazio, essere considerati come risorsa in grado di portare grande valore aggiunto, riconosciuti come ossatura che tiene il partito nei territori".