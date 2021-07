Cannes 74, Marco Bellocchio: “Il regista deve avere coraggio” (Di domenica 18 luglio 2021) Nella serata conclusiva della 74esima edizione del Festival di Cannes, Marco Bellocchio ha ricevuto la Palma d’oro alla carriera La 74esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa con la serata di ieri sera. Tra gaffe e momenti emozionanti, ancora una volta il cinema italiano d’eccellenza è stato il protagonista. Nell’ultima notte della kermesse cinematografica, Marco Bellocchio ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. A consegnargli l’ambito riconoscimento è stato Paolo Sorrentino che ha dedicato parole di stima per il regista italiano. “Ogni volta che lo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 luglio 2021) Nella serata conclusiva della 74esima edizione del Festival diha ricevuto la Palma d’oro alla carriera La 74esima edizione del Festival disi è conclusa con la serata di ieri sera. Tra gaffe e momenti emozionanti, ancora una volta il cinema italiano d’eccellenza è stato il protagonista. Nell’ultima notte della kermesse cinematografica,ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. A consegnargli l’ambito riconoscimento è stato Paolo Sorrentino che ha dedicato parole di stima per ilitaliano. “Ogni volta che lo ...

Festival_Cannes : Marco Bellocchio receives an Honorary Palme d'or #Cannes2021 #Awards - Festival_Cannes : Marco BELLOCCHIO – Honorary Palme d'or — Marco BELLOCCHIO – Palme d’or d’honneur — #Cannes2021 #Awards - EFEnoticias : #ÚLTIMAHORA | Cannes premia al italiano Marco Bellocchio con su Palma de Oro de Honor. #Cannes2021 - CarloSantaroni : RT @meb: Complimenti Maestro! Tutti orgogliosi di Marco #Bellocchio per la “Honorary Palme d'or” a @Festival_Cannes. Sempre unico e sempre… - MorinelliTony : RT @meb: Complimenti Maestro! Tutti orgogliosi di Marco #Bellocchio per la “Honorary Palme d'or” a @Festival_Cannes. Sempre unico e sempre… -