Bari: tutto pronto per l'inizio del ritiro. Ufficiale Cheddira, fatta per lo scambio Berra - Belli (Di domenica 18 luglio 2021) Il Bari è partito alla volta di Lodrone di Storo, località del Trentino Alto - Adige dove domani avrà il via la preparazione estiva agli ordini di mister Michele Mignani e del suo staff. Il club ... Leggi su baritoday (Di domenica 18 luglio 2021) Ilè partito alla volta di Lodrone di Storo, località del Trentino Alto - Adige dove domani avrà il via la preparazione estiva agli ordini di mister Michele Mignani e del suo staff. Il club ...

Advertising

mellowgrano : Vorrei lasciare tutto quanto per un chiosco a Bari - GDeccia : La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati,dal palco del teatro Pe… - vivilattimo1 : @AliceMell5 @UnoFRAtanti Ho letto che a Bari, i disabili, per farsi riconoscere alcuni diritti hanno dovuto occupar… - Annalis80790333 : RT @VPrivaci: @bari_donatella @GioGeneSharp Ma se da una settimana non riesco a prenotare semplici analisi del sangue. Han stanziato 35mln… - VPrivaci : @bari_donatella @GioGeneSharp Ma se da una settimana non riesco a prenotare semplici analisi del sangue. Han stanzi… -