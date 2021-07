Bando Bellezza, Carnevali (Pd): “Un ritorno al futuro per i luoghi dimenticati” (Di domenica 18 luglio 2021) “Un ritorno al futuro per il Bando Bellezza. Con l’approvazione dell’emendamento Pd a mia prima firma al decreto Semplificazioni in discussione congiunta in Commissione I e VIII alla Camera dei Deputati si torna a dare vita al progetto “Bellezz@- Recuperiamo i luoghi dimenticati” nato nel 2017, che ha dato opportunità e aspettative non tutte realizzate anche per dubbi interpretativi che il Bando originale portava con sé – dichiara l’onorevole Elena Carnevali, deputata Pd –. Dei 271 interventi selezionati su cui erano stati allocati 150 milioni, solo 22 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) “Unalper il. Con l’approvazione dell’emendamento Pd a mia prima firma al decreto Semplificazioni in discussione congiunta in Commissione I e VIII alla Camera dei Deputati si torna a dare vita al progetto “Bellezz@- Recuperiamo i” nato nel 2017, che ha dato opportunità e aspettative non tutte realizzate anche per dubbi interpretativi che iloriginale portava con sé – dichiara l’onorevole Elena, deputata Pd –. Dei 271 interventi selezionati su cui erano stati allocati 150 milioni, solo 22 ...

