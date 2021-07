VIDEO F1, Lewis Hamilton: “Start non dei migliori, poi non ho potuto fare molto” (Di sabato 17 luglio 2021) Lewis Hamilton getta alle ortiche una grande chance e deve arrendersi nella Sprint Race di Silverstone alla Red Bull di Max Verstappen, che ha conquistato così la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. “Ho dato tutto, ringrazio i tifosi per il sostegno. Ieri mi sono divertito e credo che questo format debba essere riproposto. Purtroppo oggi lo Start non è stato dei migliori e non ho potuto fare molto“, le prime dichiarazioni a caldo del sette volte campione iridato dopo la mini-gara odierna. Di ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)getta alle ortiche una grande chance e deve arrendersi nella Sprint Race di Silverstone alla Red Bull di Max Verstappen, che ha conquistato così la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. “Ho dato tutto, ringrazio i tifosi per il sostegno. Ieri mi sono divertito e credo che questo format debba essere riproposto. Purtroppo oggi lonon è stato deie non ho“, le prime dichiarazioni a caldo del sette volte campione iridato dopo la mini-gara odierna. Di ...

