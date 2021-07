Tokyo | 15 positivi tra persone legate ai Giochi | un contagio anche nel villaggio | sale l' allerta

Advertising

infoitsport : Tokyo 2020 - Con -6 all'inizio dei Giochi primi positivi al Villaggio Olimpico - ilmessaggeroit : Tokyo, 15 positivi tra persone legate ai Giochi: sale l'allerta - giulielle16_ : Comunque io un po' sconvolta da alcune cose. C'è tipo gli atleti vedono parenti fino ad un'ora prima di prendere l'… - PianetaBasketIT : E #Italbasket sta sbarcando a Tokyo - 1bertodesantis : Otto positivi, e #italbasket sta sbarcando a Tokyo -

Dei, otto sono arrivati adall'estero da meno di due settimane, sette risiedono in Giappone. Non è chiaro se queste persone abbiano avuto accesso al Villaggio Olimpico. Da parte sua la ...SOFFRO LO STRESS E mentre la lista deiestromessi dai Giochi si allunga ora dopo ora - ... Si tratta del pesista ugandese Julius Ssekitoleko, pizzicato positivo all'arrivo ae subito ...Ora è allarme: sono 15 i contagi da Covid riscontrati a Tokyo tra persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso di Covid segnalato all'interno del villaggio olimpico ...A sei giorni prima della cerimonia di apertura, le Olimpiadi di Tokyo hanno registrato il primo caso di Covid nel villaggio destinato ...