Sfogo di un elettore di Destra Nell’era del bipolarismo Fedez Pio&Amedeo

(Di sabato 17 luglio 2021) Viviamo tempi ridicoli. Questo pensiero si sussegue di generazione in generazione e per quanto riguarda la nostra è già stato sviscerato in tutti i modi possibili, a tal punto che l’ennesima critica suona come un semplice lamento. Nulla di nuovo dunque, Spengler parlava di tramonto dell’Occidente già centotre anni fa e a rileggerlo oggi sembra anche sin troppo ottimista, l’unica novità rispetto ai decenni passati è che anche questo argomento ha subito la sua deriva nazionalpopolare: se qualche anno fa concetti come la cancel culture, la deriva anglosassone sui diritti civili e l’estrema polarizzazione del dibattito erano limitati alla nicchia del giornalismo, dell’università e dei ...