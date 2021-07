“Salvini che dice che si vaccinerà ad agosto ci prende per stupidi?” (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi il sindaco di Milano Beppe Sala parla del candidato del centrodestra Luca Bernardo. Ma si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa su Salvini. Sala alla domanda che Paolo Colonnello gli rivolge riguardo al fatto che il suo avversario sembri più Salvini che Bernardo spiega che il primario del Fatebenefratelli è decisamente il candidato del leader della Lega più che del centrodestra. E a supporto della sua tesi il primo cittadino ricorda l’assenza di Giorgia Meloni alla presentazione del candidato. Del resto non ha tutti i torti. Non sono la Signora dei Fratelli, ma anche altri esponenti del partito presenti hanno dato prova di una certa ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi il sindaco di Milano Beppe Sala parla del candidato del centrodestra Luca Bernardo. Ma si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa su. Sala alla domanda che Paolo Colonnello gli rivolge riguardo al fatto che il suo avversario sembri piùche Bernardo spiega che il primario del Fatebenefratelli è decisamente il candidato del leader della Lega più che del centrodestra. E a supporto della sua tesi il primo cittadino ricorda l’assenza di Giorgia Meloni alla presentazione del candidato. Del resto non ha tutti i torti. Non sono la Signora dei Fratelli, ma anche altri esponenti del partito presenti hanno dato prova di una certa ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Non esiste alcun modello Macron. Noi siamo per l’educazione, la spiegazione e le libertà: bisogna… - mante : Meloni e Salvini che rifiutano di dire se si sono vaccinati lasciano aperte 2 sole opzioni. Che non si siano vacci… - matteosalvinimi : #Salvini: Milano è città accogliente e liberale, sul #DDLZan aspetto una telefonata di Letta. Approviamo pene pesan… - InfinitoIsacco : RT @Ipertesa: Quanto fa schifo #Salvini! Ha circolato un anno, durante i momenti più duri della pandemia, senza mascherina, abbracciando e… - GiggioBarbone : RT @Lorena_Sca_: Ci fosse uno, dico uno, che davanti a tutti i no di Salvini e Meloni, facesse una semplice domanda: “Qual è quindi l’alter… -