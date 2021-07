Pubblicità ‘nascoste’: perché nessuno denuncia il conflitto d’interessi di chi fa profitto così? (Di sabato 17 luglio 2021) di Ludovica Lopetti Qualche settimana fa sul Fatto Quotidiano in edicola, Virginia Della Sala si occupava delle polemiche nate attorno alla hit “Mille”, che in queste settimane ha fatto il pieno di ascolti e visualizzazioni. Sintetizzo: chi ha messo su l’operazione si è servito di un vuoto nella normativa italiana sulla Pubblicità, che impone di segnalare l’inserimento di prodotti commerciali soltanto se il marchio compare in un video, non se viene menzionato più volte nel testo di una canzone. Sappiamo che le aziende hanno al loro interno appositi reparti incaricati di monitorare le preferenze dei consumatori e che attorno a questa mutevole geografia sviluppano prodotti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) di Ludovica Lopetti Qualche settimana fa sul Fatto Quotidiano in edicola, Virginia Della Sala si occupava delle polemiche nate attorno alla hit “Mille”, che in queste settimane ha fatto il pieno di ascolti e visualizzazioni. Sintetizzo: chi ha messo su l’operazione si è servito di un vuoto nella normativa italiana sulla, che impone di segnalare l’inserimento di prodotti commerciali soltanto se il marchio compare in un video, non se viene menzionato più volte nel testo di una canzone. Sappiamo che le aziende hanno al loro interno appositi reparti incaricati di monitorare le preferenze dei consumatori e che attorno a questa mutevole geografia sviluppano prodotti ...

