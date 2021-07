Psg | Hakimi positivo al coronavirus

Leggi su sportface

(Di sabato 17 luglio 2021) L’ex esterno dell’Inter, Achraf, è risultatoal. Il nuovo giocatore del Psg, trasferitosi in Francia in questa sessione di mercato, non giocherà dunque l’amichevole contro il Chambly di oggi ed è stato posto in isolamento. Il marocchino dunque non inizia al meglio la propria avventura con i parigini e dovrà stare ai box per alcuni giorni in attesa di tornare negativo al Covid-19. Lo ha rivelato L’Equipe. SportFace.