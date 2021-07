Ostia | incendio nella pineta delle Acque Rosse Il centro invaso da una fitta nube

Advertising

statodelsud : Incendio a Ostia, in fiamme la pineta delle Acque rosse - Pino__Merola : Incendio a Ostia, in fiamme la pineta delle Acque rosse - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Ostia, incendio nella pineta delle Acque Rosse. Il centro della città invaso da una fitta nube - leggoit : Ostia, incendio nella pineta delle Acque Rosse. Il centro della città invaso da una fitta nube - LiberoP68333298 : RT @SkyTG24: Incendio a Ostia, in fiamme la pineta delle Acque rosse -

Il video dell'incendio che ha colpito nel primo pomeriggio la Pineta delle Acque rosse ad Ostia, non lontano da via dei Romagnoli. Sul posto sono entrati in azione i Vigili del Fuoco e la protezione civile che hanno ...