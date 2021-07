Meteo: previsioni di sabato 17 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) Meteo: allerta arancione in Abruzzo e Puglia, gialla in Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia e Umbria. Domenica la situazione resterà stabile, con una fase più serena nelle zone settentrionali. previsioni Meteo sabato 17 luglio Sono previste piogge forti per sabato 17 luglio, temporali e possibili allagamenti si abbatteranno in particolar modo su Marche, Abruzzo e Molise. Saranno interessate, poi, anche Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia settentrionale e Puglia. Questa fase di maltempo sarà alimentata da venti più freschi che faranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021): allerta arancione in Abruzzo e Puglia, gialla in Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia e Umbria. Domenica la situazione resterà stabile, con una fase più serena nelle zone settentrionali.17Sono previste piogge forti per17, temporali e possibili allagamenti si abbatteranno in particolar modo su Marche, Abruzzo e Molise. Saranno interessate, poi, anche Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia settentrionale e Puglia. Questa fase di maltempo sarà alimentata da venti più freschi che faranno ...

