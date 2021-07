Il giovane Raul Moro della Lazio paragonato a Lorenzo Insigne: "Lui è un grande, spero di risucire a emularlo" (Di domenica 18 luglio 2021) Quest'oggi, la Lazio ha giocato il suo primo test amichevole con Maurizio Sarri in panchina: vittoria per 10-0 contro la Top 11 Cadore. In gol anche il giovane spagnolo Raul Moro. Nel corso dell'intervista concessa a Lazio Style Channel, ha risposto ad un paragone col capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, elogiandolo: "Io il futuro Insigne di Sarri alla Lazio? Mi piacerebbe, lui è un grande calciatore, fisicamente ci somigliamo. spero di poter riuscire a emularlo". Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Quest'oggi, laha giocato il suo primo test amichevole con Maurizio Sarri in panchina: vittoria per 10-0 contro la Top 11 Cadore. In gol anche ilspagnolo. Nel corso dell'intervista concessa aStyle Channel, ha risposto ad un paragone col capitano del Napoli,, elogiandolo: "Io il futurodi Sarri alla? Mi piacerebbe, lui è uncalciatore, fisicamente ci somigliamo.di poter riuscire a".

