Ghost of Tsushima compie un anno con statistiche e regali in-game per celebrare l'anniversario (Di sabato 17 luglio 2021) Ghost of Tsushima, l'acclamato open world di Sucker Punch, celebra oggi, 17 luglio, il proprio anniversario. Per celebrare quest'importante ricorrenza, gli sviluppatori hanno svelato pubblicamente una serie di statistiche per mostrare i risultati ottenuti dai giocatori all'interno dell'isola giapponese. Stando a quanto riportato, pare che i samurai di Tsushima abbiano preso parte a 333,1 milioni di duelli uno contro uno, abbiano preso parte ad uno standoff onorevole ben 679,2 milioni di volte, scattato 61 milioni di foto con l'impressionante Photo Mode interna e ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021)of, l'acclamato open world di Sucker Punch, celebra oggi, 17 luglio, il proprio. Perquest'importante ricorrenza, gli sviluppatori hsvelato pubblicamente una serie diper mostrare i risultati ottenuti dai giocatori all'interno dell'isola giapponese. Stando a quanto riportato, pare che i samurai diabbiano preso parte a 333,1 milioni di duelli uno contro uno, abbiano preso parte ad uno standoff onorevole ben 679,2 milioni di volte, scattato 61 milioni di foto con l'impressionante Photo Mode interna e ...

