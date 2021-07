Francesco: "È il profitto che distrugge la Terra" (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - L'ambiente è ferito dalla logica del profitto imposta dai ricchi e subita dalla Terra. Lo scrive in un messaggio ai Frati Minori, impegnati nel loro capitolo generale, Papa Francesco. "Vi incoraggio ad andare incontro agli uomini e alle donne che soffrono nell'anima e nel corpo, per offrire la vostra presenza umile e fraterna, senza grandi discorsi, ma facendo sentire la vostra vicinanza di fratelli minori", scrive Bergoglio, "Ad andare verso una creazione ferita, la nostra casa comune, che soffre di uno sfruttamento distorto dei beni della Terra per l'arricchimento di pochi, mentre si creano condizioni di miseria ... Leggi su agi (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - L'ambiente è ferito dalla logica delimposta dai ricchi e subita dalla. Lo scrive in un messaggio ai Frati Minori, impegnati nel loro capitolo generale, Papa. "Vi incoraggio ad andare incontro agli uomini e alle donne che soffrono nell'anima e nel corpo, per offrire la vostra presenza umile e fraterna, senza grandi discorsi, ma facendo sentire la vostra vicinanza di fratelli minori", scrive Bergoglio, "Ad andare verso una creazione ferita, la nostra casa comune, che soffre di uno sfruttamento distorto dei beni dellaper l'arricchimento di pochi, mentre si creano condizioni di miseria ...

