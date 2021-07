Élite | un protagonista lascia la serie | il messaggio d’addio

Leggi su biccy

(Di sabato 17 luglio 2021) Se hai aperto questo articolo è perché sei un fan di, ma se non hai finito la quarta stagione e non vuoi spoiler… SCAPPA! Miguel Bernardeau, Guzman, dopo quattro stagioni lascerà ufficialmente la. Ad annunciarlo è stato proprio lui nel corso di un video pubblicato proprio dal canale di Netflix. “Ciao, sono Miguel Bernardeau e per quelli che hanno guardato il finale di4 voglio dirvi addio e mandarmi un enorme abbraccio“. E ancora: “Voglio dire grazie a tutta la squadra di, la produzione, la direzione, tutti i miei colleghi, quelli che sono ancora qui e quelli che non ci sono più, vi avrò per sempre ...