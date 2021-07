Covid, allarmismo, Zan e Davigo: l’inedita Zuppa con Cruciani (Di sabato 17 luglio 2021) Zuppa di Porro e di Cruciani. Oggi una zanzara nella Zuppa e parleremo di Green Pass, dell’indagine su Davigo e del Prodi, quello Buono, che ci racconta quante balle hanno raccontato sulle alluvioni in Germania. E tanto altro per la Zanzara nella Zuppa #Rassegnastampa17luglio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 luglio 2021)di Porro e di. Oggi una zanzara nellae parleremo di Green Pass, dell’indagine sue del Prodi, quello Buono, che ci racconta quante balle hanno raccontato sulle alluvioni in Germania. E tanto altro per la Zanzara nella#Rassegnastampa17luglio L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

emiliobolles : RT @mattweuu: Se prima pensavo che l'allarmismo covid fosse un'esagerazione, adesso ne sono certo avendolo gentilmente contratto da mio fra… - mattweuu : Se prima pensavo che l'allarmismo covid fosse un'esagerazione, adesso ne sono certo avendolo gentilmente contratto… - xstuckwitharry : Io comunque sono perplessa. Il problema del Covid, da quel che ho capito in questi mesi, è stato di intasare le ter… - vivereitalia : Covid, Salvini 'Attenzione ma non allarmismo' - italianelcuore3 : RT @Ile2S: @ladyonorato Infatti ci raccontano tante balle pur di emulare le 'macronate'. In Italia la situazione è ancora rassicurante e no… -