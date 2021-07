Centrodestra | Sala | ' c' è un certa tensione | Fdi in crescita'

(Di sabato 17 luglio 2021) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - “È ovvio che nelci sia unae anche una lotta per la leadership in vista di un'evidentedi Fratelli d'Italia. C'entra relativamente, ma un po' si rifletterà sulle questioni milanesi. Io posso dire che il centrosinistra in questo momento mi sembra più compatto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine di una visita al gazebo di ‘Milano in salute', lista che lo sostiene. “Io spero che il confronto sarà sulle diverse visioni della città, su proposte e non sulle enunciazioni di problemi. Ed è semplicemente quello che stiamo ...

almabalz_alma : RT @AntonioNbo15: Cari cittadini #Milanesi, se volete essere governati da questi signori mandate a casa #Sala. Manca #Feltri nella foto ma… - KZeneise : ...ma pensate che qualcuno vi crede...? Bernardo, il servitore di Zorro .. Beppe Sala contro Luca Bernardo, l'ulti… - AntonioNbo15 : Cari cittadini #Milanesi, se volete essere governati da questi signori mandate a casa #Sala. Manca #Feltri nella fo… - BramucciMatteo : RT @SardoneSilvia: Alla presentazione del candidato sindaco Luca #Bernardo a #Milano. Il centrodestra è unito contro la sinistra anti-itali… - LiKytai8 : Beppe Sala contro Luca Bernardo, l'ultimo sondaggio: cifre clamorose, il centrodestra è davanti – Libero Quotid… -

L'area di destra che non si sente rappresentata dalufficiale non starà alla finestra. E punterà sul candidato alternativo apiù convincente e determinato. Il nome? Lo conosciamo, è ...ad_dyn Inoltre, rispetto al candidato delLuca Bernardo che ieri si è presentato affermando che è sceso in politica perché deluso dallo stesso, il sindaco di Milano replica: "Sulla ...17 luglio, 12:42 Italia Milano, Sala: "E' evidente che nel centrodestra ci sia tensione" "Berlusconi dice che sono sindaco dei salotti? Da che pulpito! Non ha mai messo piede in p ...(Adnkronos) - “È ovvio che nel centrodestra ci sia una certa tensione e anche una ... Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una visita al gazebo di ‘Milano in salute', lista ...