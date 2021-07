Advertising

LiguriaNotizie : Class action di Sansa contro Aspi, Cambiamo con Toti: strampalata e velleitaria - genovatoday : 'Cambiamo' contro Sansa: 'La class action contro Autostrade è una sparata propagandistica' - savonanews : Class action contro Autostrade proposta dalla lista Sansa, 'Cambiamo' bolla l'iniziativa 'Una sparata propagandisti… - ilnazionaleit : Class action contro Autostrade proposta dalla lista Sansa, 'Cambiamo' bolla l'iniziativa 'Una sparata propagandisti… - lavocedigenova : Class action contro Autostrade proposta dalla lista Sansa, 'Cambiamo' bolla l'iniziativa 'Una sparata propagandisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamo contro

Secondo '!', gruppo regionale di maggioranza che fa riferimento al presidente Giovanni Toti, la class action lanciataAutostrade dal consigliere Ferruccio Sansa è solo una 'Sparata ...Lo hanno dichiarato ieri i consiglieri regionali dicon Toti . Liguri danneggiati, Sansa e Crucioli: class action da 1.5 miliardiAutostrade 'Si - hanno spiegato i totiani - perche ...“Il consigliere di minoranza ed ex candidato alla guida della nostra regione, Ferruccio Sansa, ha dato vita a una ‘class action’ contro Autrostrade, per i disagi causati in questi anni, dal tragico cr ...“Dopo le forti emozioni che ci hanno regalato gli Azzurri, cambiamo colore, ma continuiamo ad emozionarci ... nelle terapie oncologiche contro tumori e leucemie. Il sangue e i suoi componenti sono, ...